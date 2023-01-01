الكشف عن طبيعة إصابة نداي في مباراة الزمالك والمنستيري

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حالة السنغالي إبراهيما نداي جناح الأبيض عقب الإصابة التي تعرض لها اليوم في مباراة الاتحاد المنستيري بالبطولة العربية.

وأكد الدكتور محمد أسامة أن اللاعب تعرض لارتطام مباشر بالخصم وتوجه لإحدى المستشفيات وخضع لفحوصات طبية، وثبت تعرضه لإصابة بكدمة في عظام الفك ، وسيكون تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، وسيعود بعدها للمشاركة في التدريبات.

و يلتقي الزمالك مع الشباب السعودي يوم الإثنين 31 يوليو الجاري ثم يواجه النصر السعودي يوم 3 أغسطس.

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على الاتحاد المنستيري برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته.