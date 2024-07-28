إيران: نسعى لامتلاك قدرات ردع وتعزيز مكانتنا في العالم الإسلامي

انطلقت في طهران، اليوم الأحد، مراسم تنصيب مسعود بزشكيان، رئيسا لإيران، من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي أول تصريحات بعد تنصيبه رئيسا لإيران، أكد بزشكيان، ضرورة تأمين العدالة والحريات لمواطني البلاد، وكذلك امتلاك إيران لـ«قدرات ردع»، وتعزيز مكانتها في العالم الإسلامي.

وقال في مراسم تنصيبه في طهران اليوم الأحد، بعد أن سلمه المرشد الإيراني علي خامنئي مرسوم الرئاسة ليبدأ رسميا مهامه كرئيس للدولة: «أتعهد أمام قائد الثورة بأننا لن نسلك طريقا إلا طريق العدالة الاجتماعية والإنصاف وأن نواصل طريق الشهداء الذين خدموا هذا الشعب».

وأضاف: «نريد أن تتمتع إيران بالعدالة الاجتماعية، وتمنح الحريات للمواطنين كافة، وأن تكون مقتدرة وتملك القدرات الردعية والدفاعية»، وذلك وفقًا لموقع «روسيا اليوم».

وأشار إلى أن بلاده تسعى لاحتلال المرتبة الأولى في المجال الاقتصادي، وأن تعزز مكانتها في العالم الإسلامي».

ولفت إلى ضرورة أن تكون لإيران «علاقات مبنية على التعامل البناء مع دول العالم خصوصا الدول الإسلامية»، مضيفًا: «سنسعى لتعزيز مكانة إيران وتعزيز علاقاتها الدولية على أساس مبدأ العزة».