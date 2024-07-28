سوريا: الاحتلال الإسرائيلي يُحمل وزر جريمته بمجدل شمس للمقاومة اللبنانية

قالت سوريا إن «كيان الاحتلال الإسرائيلي اقترف جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، بهدف تصعيد الأوضاع في المنطقة»، مشيرة إلى أن «تحميله المقاومة اللبنانية مسؤولية جريمته يأتي ضمن محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه على المنطقة».

وجاء في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم، نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»: «في إطار محاولاته لتصعيد الأوضاع في منطقتنا، وتوسيع دائرة عدوانه عليها، اقترف كيان الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس جريمة بشعة في مدينة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل عام 1967، ثم قام بتحميل وزر جريمته للمقاومة الوطنية اللبنانية».

وأضاف البيان: «إن الجمهورية العربية السورية إذ تدين استمرار قيام كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر يومياً الواحدة تلو الأخرى، فإنها تستنكر محاولاته المفضوحة لاختلاق الذرائع لتوسيع دائرة عدوانه، كما تحمله المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير للوضع في المنطقة».

واختتم: «نؤكد أن شعبنا في الجولان السوري المحتل، والذي رفض على مدى عقود من الاحتلال الإسرائيلي أن يتنازل عن هويته العربية السورية، لن تنطلي عليه أكاذيب الاحتلال واتهاماته الباطلة للمقاومة الوطنية اللبنانية بأنها هي التي قصفت مجدل شمس، ولا سيما أن أهلنا في الجولان السوري كانوا وما زالوا وسيبقون جزءاً أصيلاً من مقاومة المحتل ومقاومة سياساته العدوانية التي تستبيح الأرض والهوية».

وذكرت السلطات الإسرائيلية أن 12 شخصا، من بينهم أطفال، قتلوا في هجوم صاروخي على ملعب لكرة القدم في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

واتهمت إسرائيل حزب الله اللبناني المتحالف مع إيران بالمسئولية عن الضربة، وتوعدت بتكبيده ثمنا باهظا.

وفي المقابل، نفى حزب الله أي مسئولية له عن الهجوم، الذي عزز المخاوف من اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل.