حصل أحمد عبد العال ومحمد قطة لاعبا المنتخب الوطني للتجديف، على المركز الأخير في التصفية الأولى من منافسات دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 والمقامة بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، في سباق التجديف الزوجي خفيف الوزن.

وحقق الزوجي المصري المركز الخامس والأخير في منافسات المجموعة الثالثة بعدما حققوا زمن قدره 7.20.92 دقيقة ومن المقرر، أن يلعب الزوجي غدًا في تصفية جديدة آملًا في الصعود للأدوار المقبلة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.