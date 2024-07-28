منتخب جنوب السودان للسلة يحقق فوزا تاريخيا في أولمبياد باريس

حقق منتخب جنوب السودان لكرة السلة للرجال أول انتصار له في مشاركته الأولى بدورات الألعاب الصيفية، بعدما تغلب على بورتوريكو 90 / 79 اليوم الاحد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة كرة السلة بأولمبياد باريس 2024.

وهذه هي المشاركة الأولى لمنتخب جنوب السودان في الدورات الأولمبية الصيفية.

وأثبت منتحب جنوب السودان أنه لم يحضر الأولمبياد لزيادة الأرقام فقط.

وسجل كارليك جونز 19 نقطة ليقود منتخب جنوب السودان لتحقيق أول انتصار أولمبي لبلاده في منافسات كرة السلة.

وقدم منتخب جنوب السودان عرضا رائعا، علما بان اتحاد جنوب السودان لكرة السلة تأسس في عام 2011.

وظهر الارتباك على لاعبي منتخب جنوب السودان قبل بداية المباراة، بعد توقف عزف النشيد الوطني للبلاد.

وتوقف عزف النشيد الوطني للدولة الأفريقية بعد عشرين ثانية من بدايته وسط ذهول لاعبي منتخب جنوب السودان.

ووقف لاعبو منتخب جنوب السودان وجماهيرهم في حالة من الارتباك قبل أن يلجا مشجعو الفريقين لإصدار صيحات استهجان، ثم بدأوا في التصفيق أثناء وضع لاعبو الفريق أيديهم على قلوبهم وهم يراقبون ما يحدث، ثم فعل لاعبو بورتو ريكو الأمر نفسه كدلالة على التضامن.

وجرى إعادة تشغيل النشيد الوطني المسجل لجنوب السودان بعد ذلك بثلاث دقائق وسط تصفيق حار من الجماهير، قبل أن يحتضن لاعبو الفريق بعضهم البعض.