الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية: ظاهرة تضرب البلاد 3 أيام

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مديرة مركز الاستشعار عن بعد في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد: "يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية".

وتابعت: "البلاد تتعرض لظاهرة جوية وهي اضطراب الملاحة البحرية، اعتبارا من أمس الأول الجمعة الموافق 26 يوليو حتي اليوم الأحد والموافق 28 يوليو الجاري، وسيكون ارتفاع الأمواج من 2 : 3.5 متر".

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر، رسالة للمصيفين بضرورة توخي الحيطة والحذر من نزول الشواطئ، بالتزامن مع وجود نشاط لحركة الرياح بسرعة تبدأ من 40 : 60 كم / الساعة.

https://www.youtube.com/watch?v=Fy_IzGz98xk