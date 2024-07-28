رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نرفع جاهزيتنا إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال للرد على حزب الله

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، رفع جاهزية الجيش إلى المرحلة التالية من القتال في الشمال، وذلك بعد قصف لـ"حزب الله" اللبناني على بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتل.

جاء ذلك في كلمة أثناء تفقده موقع الهجوم في مجدل شمس بحسب بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وقال هاليفي: "‏نرفع بشكل كبير جاهزيتنا للمرحلة المقبلة في القتال في الشمال، وبتزامن مع ذلك نخوض القتال في غزة. نحن نعرف شن الغارات بعيدا جدا عن إسرائيل"، وفقاً لوكالة"سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "سنواجه مزيدا من التحديات وسنرفع الجاهزية. عندما يتطلب ذلك سنتحرك بقوة"، مشيرا إلى أنه "سنعمل بكل الوسائل لإعادة سكان الشمال إلى ديارهم".

‏وتابع: "نعرف بالضبط من أين أطلقت هذه القذيفة الصاروخية. نستطيع القول إنها قذيفة صاروخية من نوع (فلق) تحمل رأسًا حربيًا وزنه 53 كيلوجرامًا. هذه قذيفة صاروخية لحزب الله"، وفق قوله.

وأسفر الهجوم على مجدل شمس في الجولان المحتل عن مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، حيث وجه فيها الجيش الإسرائيلي أصابع الاتهام إلى "حزب الله"، في حين نفى الحزب نفيا قاطعا الأمر.

وتوعدت إسرائيل بالرد، فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عقد مجلس الوزراء على الفور وإعلان الحرب في الشمال على الفور.