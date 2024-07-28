13 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف إسرائيلي على خان يونس

استشهد 13 فلسطينيًّا بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف الاحتلال لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا يعود لعائلة أبو مسلم في مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 10 مواطنين وإصابة العشرات، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وأضاف أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمنطقة السكة في خان يونس، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين ، نقلوا إلى مستشفى ناصر.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,324 شخصًا أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90,830 آخرين.

فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.