وكيل نقابة الأطباء: ضعف الرواتب يجبر الأطباء على العمل في أكثر من مكان

قال الدكتور جمال عميرة، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن ضآلة مرتبات الأطباء تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الصحية، موضحًا أن طبيب الامتياز يحصل على نحو 2500 جنيه شهريًا، بينما يتقاضى الطبيب المقيم، الذي يعمل بنظام النبطشيات، نحو 5 آلاف جنيه، رغم عمله في نحو 10 إلى 12 نبطشية شهريًا.

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "ملف مفتوح" المذاع على قناة TEN، اليوم الثلاثاء، أن الطبيب الأخصائي، بعد نحو 20 عامًا من الخدمة، يتقاضى نحو 8 آلاف جنيه، بينما يصل راتب الطبيب الاستشاري، بعد نحو 30 عامًا من الخدمة، إلى نحو 11 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الرواتب تدفع معظم الأطباء إلى العمل في أكثر من مكان بعد انتهاء ساعات العمل الحكومي.

وأوضح أن الطبيب قد يعمل نحو 10 ساعات في عمله الحكومي، ثم ينتقل إلى جهة أخرى للعمل لمدة تصل إلى 8 ساعات إضافية، ما يعرضه لضغوط نفسية وعصبية وإجهاد بدني كبير، مؤكدًا أن ذلك يؤثر في المخ والعضلات والقدرة على اتخاذ القرار، فضلًا عن القلب.

وأشار إلى تسجيل حالات وفاة بين شباب الأطباء، لا سيما العاملين في أقسام الرعاية المركزة والتخدير، نتيجة الضغوط الكبيرة وطول ساعات العمل، لافتًا إلى أن بعضهم قد يضطر إلى العمل لمدة تصل إلى 36 ساعة متواصلة، في ظل ضغط العمليات وكثرة الحالات.

وأكد عميرة أن الحل يكمن في إعادة النظر في مرتبات الأطباء، مشددًا على أن أعداد الأطباء في مصر لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات المستشفيات.

وأوضح أن المعدل الحالي يبلغ نحو 8 إلى 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، في حين أن المعدل المستهدف يصل إلى 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

ورأى أن مصر تحتاج إلى زيادة أعداد الأطباء لسد العجز الحالي، موضحًا أنه إذا كان عدد الأطباء العاملين حاليًا يبلغ نحو 120 ألف طبيب، فإن الاحتياج الفعلي قد يصل إلى نحو 160 ألف طبيب لتغطية احتياجات المنظومة الصحية.