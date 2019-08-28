وفاة شخص وإجلاء 810 آلاف بسبب أمطار غزيرة في جنوب غرب اليابان

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لقي شخص حتفه وصدرت أوامر بإجلاء نحو 810 آلاف آخرين من منازلهم اليوم الأربعاء جراء هطول غزير للأمطار على جنوب غرب اليابان.

وتم تأكيد وفاة رجل بعد العثور عليه في سيارة جرفتها مياه الفيضانات في مدينة تاكيو بجزيرة كيوشو، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن الشرطة.

كما يخشى من وفاة شخصين آخرين في مدينتي ساجا ويامي في كيوشو.

وأصدرت السلطات أوامر إجلاء لنحو 810 آلاف شخص في مقاطعات ساجا وفوكوكا وناجازاكي.

وحث المتحدث باسم الحكومة يوشيهيدي سوجا في مؤتمر صحفي السكان على "اتخاذ خطوات مثل الإجلاء المبكر حماية لأرواحهم".

كما قال سوجا إن المزيد من الأمطار الغزيرة ستضرب بعض المناطق بشكل متقطع.

وأظهرت لقطات تلفزيونية محطة قطار تغمرها المياه وكذلك مناطق سكنية في مدينة ساجا.

وتم تعليق عدد من خدمات القطارات في كيوشو.

وتم تسجيل أمطار بلغ منسوبها أكثر من 120 مليمترا في مدينتي ساجا وتاكو، بحسب هيئة الأرصاد اليابانية.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع هطول أمطار تصل إلى 200 ملليمتر في شمال كيوشو ونحو 150 ملليمترا في منطقتي هوكوريكو وتوكاي بحلول ظهر غد الخميس.