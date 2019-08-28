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تكافح الفرق التابعة لأجهزة الطوارئ في شرقى بوليفيا حرائق الغابات في هذا البلد الواقع في أمريكا الجنوبية، حيث أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس، أمس الثلاثاء، أنه تم إخماد سبعة الآف حريق من إجمالى ثمانية الآف حرائق الغابات.

وقال موراليس إن حوالي 1800 جندي من الجيش و450 رجل شرطة يشاركون في جهود الطوارئ في منطقة تشيكيتانيا.

وتم إسقاط أكثر من مليوني لتر من المياه على حرائق الغابات من طائرات مكافحة الحرائق في الأيام الأخيرة.

وتواجه أمريكا الجنوبية حاليًا موجة من الحرائق، حيث تأثرت البرازيل وفنزويلا وبوليفيا وكولومبيا بشدة.