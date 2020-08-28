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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، سرقة لوحة لأحد أهم رسامى العصر الذهبى للفن التشكيلى الهولندى فرانس هالس فجر الأربعاء للمرة الثالثة من متحف فى بلدة ليردام.

وتمثل اللوحة صبيين يضحكان ومعهما إبريق بيرة، وقد سرقت فى ساعات الصباح الأولى من متحف «هوفجى فان ميفرو فان إيردين» فى ليردام، على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من أمستردام.

وكانت اللوحة سرقت من المتحف نفسه عامى 1988 و2011 واستردت فى المرة الأولى بعد ثلاث سنوات وفى الثانية بعد ستة أشهر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد بيان بأن إنذار المتحف انطلق قرابة الساعة الثالثة والنصف فجرا بالتوقيت المحلى ولاحظت الشرطة لدى حضورها إلى المكان أن ثمة باب مخلوع فى الجزء الخلفى من المبنى وأن اللوحة اختفت.

وفتحت الشرطة «تحقيقا واسعا» واستدعت مختصين فى سرقة الأعمال الفنية وخبراء علميين. كذلك اطلع المحققون على محتوى كاميرات المراقبة واستجوبوا السكان.

وعاصر هالس الفنانين الشهيرين رامبرانت وفيرمير خلال العصر الذهبى الهولندى فى القرن السابع عشر، وهى المرحلة التى بلغت فيها هولندا أوجها فى مجالات التجارة والفن والتوسع الاستعمارى.

وعرف فرانس هالس بأعماله التى تمثل وجوه شخصيات، وأبرزها لوحة «الفارس الضاحك» الموجودة فى متحف «والاس كولكشن» فى لندن أو «البوهيمية» المحفوظة فى متحف اللوفر فى باريس.

وكتب المحقق الهولندى المتخصص فى سرقة الأعمال الفنية آرثر براند، الملقب «إنديانا جونز عالم الفن»، تغريدة أكد فيها أن «المطاردة جارية» للعثور على هذه «اللوحة المهمة والثمينة جدا لفرانس هالس».

ولفت براند إلى أن اللوحة سرقت فى ذكرى وفاة الرسام فى 26 أغسطس 1666.

وكان لصوص سرقوا فى 30 مارس الماضى، خلال فترة الحجر، لوحة الرسام فنسنت فان جوخ «حديقة بيت كاهن نوينين فى الربيع» من متحف هولندى آخر كان مقفلا بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.