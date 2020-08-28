باحث في شئون الجماعات الإرهابية: القبض على محمود عزت إنجاز يضاف إلى الشرطة المصرية

منير أديب: محمود عزت يتحمل مسؤولية كل العمليات الإرهابية التي حدثت بمصر منذ 2013

منير أديب: محمود عزت كنز معلومات .. ويتحمل مسؤولية الإرهاب منذ 2013

قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الإرهابية، إن القبض على القيادي الإخواني محمود عزت إنجاز يضاف إلى الشرطة المصرية، وبخاصة أنه من أهم الشخصيات التي كان لها علاقة بعمليات العنف في مصر بعد عام 2013.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة «الأولى»، اليوم الجمعة، «هو بمثابة كنز حقيقي للمعلومات، وبخاصة أن تنظيم الإخوان تورط في أحداث عنف كثيرة في الداخل المصري، وتحاول أيضًا تنفيذ عمليات مسلحة بمصر».

وتأوضح أن إلقاء القبض على «عزت» بعد عام 2013 يد أن أجهزة الأمن تعمل بقوة شديدة، وهو ما أدى إلى الوصول إلى هذه الرأس المدبرة لعشرات العمليات التي حدثت في مصر، لافتًا إلى أنه ربما يكون المسؤول عن أنشطة كثيرة قام بها التنظيم داخل وخارج الحدود المصرية، حيث أنه بمثابة القائم بأعمال مرشد الإخوان وهو الرجل الأول في التنظيم بعد إلقاء القبض على المرشد السابق للجماعة محمد بديع.

وذكر أنه كان يدير جميع أعمال الإخوان، مضيفًا أن القيادي الإخواني لم يخرج من مصر مطلقًا طيلة الأعوام الماضية، وكانت ولا زالت لديه أحشاء التنظيم الإرهابي وكل تفاصيله، معقبًا: «هناك من المعلومات الكثيرة التي كانت الجماعة لا تكتبها، لكن كانت توضع مع محمود عزت».

ولفت إلى أنه كان المسؤول عما كان يسميه الإخوان وقتها «حراك التنظيم»، وهو ما أدى إلى تنظيم عمليات مسلحة كثيرة داخل البلاد، حيث قام بها شباب الإخوان إما من خلال التظاهرات وإلقاء المواد الحارقة على أفراد الشرطة والمدنيين ومؤسسات الدولة، أو من خلال التخطيط لها عبر اللجان النوعية للجماعة الإرهابية وهم مسؤولون عن العمل النوعي داخل التنظيم، ومن ثم فإنه يتحمل مسؤولية كل العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر منذ عام 2013.

وأعلنت وزارة الداخلية، صباح اليوم الجمعة، نجاحها في القبض على القيادي الإخواني محمود عزت أثناء اختبائه بأحد الشقق السكنية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

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