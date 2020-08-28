أظهر تقرير وزارة التجارة الأمريكية الصادر اليوم الخميس انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الحالي باقل قليلا من التقديرات الألوية، رغم أن الانكماش مازال كبيرا للغاية.

وذكر التقرير أن أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي انكماشا بمعدل 7ر31 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بمعدل 9ر32 في المئة خلال الفترة نفسها. وكان المحللون يتوقعون انكماش الاقتصاد بمعدل 5ر32 في المئة.

ورغم التحسن الطفيف لمعدل الانكماش مقارنة بالتقديرات الأولية، فإن الانكماش خلال الربع الثاني من العام مازال الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة التجارة أن الانكماش الأقل من التقديرات السابقة جاء في ظل تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص في المخزون بأقل من التقديرات الأولية.

وأضافت الوزارة أن تراجع إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني والذي جاء بعد تراجعه بنسبة 5 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي يعكس تراجع الإنفاق الاستهلاكي والصادرات والاستثمارات في الاصول الثابتة غير السكنية والاستثمار الخاص في المخزون والاستثمار في الأصول الثابتة السكنية وإنفاق الحكومات المحلية وحكومات الولايات.