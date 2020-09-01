وزير خارجية باكستان: البلاد بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع الفيضانات

قال وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الأحد، إن باكستان بحاجة إلى مساعدة مالية للتعامل مع الفيضانات، مضيفا أنه يأمل في أن تأخذ المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي، التداعيات الاقتصادية للأمر في الحسبان.

وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة غير المعتادة في حدوث فيضانات مدمرة في كل من شمال وجنوب البلاد، مما أثر على أكثر من 30 مليون شخص، وأودى بحياة أكثر من 1000 شخص.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في مقابلة مع «رويترز»: «لم أشهد تدميرًا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات ... إنه أمر مدمر»، منوهًا إلى أن الأمر سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي العام.

وكانت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعاني بالفعل من أزمة اقتصادية، حيث تواجه تضخمًا مرتفعًا وتراجعًا في سعر العملة، وعجزًا في الموازنة العامة.

ويتحضر إقليم السند في جنوب باكستان لفيضانات جديدة مع خروج الأنهر من مجاريها، فيما تخطّت حصيلة القتلى جرّاء الأمطار الموسمية الألف هذه السنة.

وتغذّي نهر السند الذي يعبر في ثاني المناطق الأكثر تعدادا للسكان في البلد، عشرات المجاري المائية الجبلية شمالا التي فاض الكثير منها إثر تساقطات قياسية وذوبان الأنهر الجليدية.

وحذّر مسؤولون من سيول عارمة يتوقّع أن تصل إلى السند في الأيام القليلة المقبلة، وستفاقم سوء حال الملايين المتضرّرين من الفيضانات الحالية.

وتعدّ الأمطار الموسمية ضرورية لريّ المحاصيل وتجديد مخزون الأنهر والسدود في شبه القارة الهندية، لكنها تعيث دمارا.