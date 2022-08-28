الخارجية الإيرانية: سنرد على مسودة الاتفاق النووي في أقرب وقت

كشف البيت الأبيض مجدداً، اليوم الاحد، عن اعتقاده بأن العودة للاتفاق والدبلوماسية أفضل الممكن بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «فارس» الإيرانية، قال المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، في مقابلة مع شبكة «سي أن أن»، إن «الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يعتقد أن الدبلوماسية والعودة للاتفاق النووي هما أفضل حل».

وأضاف أن «المتفاوضين باتوا أقرب اليوم للتوصل إلى اتفاق مما كانوا عليه قبل أسبوعين»، مشيرًا إلى أن «الإدارة الأمريكية قدمت ردها».

وأعرب كيربي، عن أمله في تحقيق نتيجة إيجابية، مشدداً على أن «حصول طهران على سلاح نووي سيصعب حل أي مشكلة في المنطقة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن طهران سترد على أمريكا في أقرب فرصة، بعد حسم نتائج الاجتماعات التخصصية والفنية.

وأوضح «كنعاني»، اليوم الأحد، أن موضوع الرد على الطرف الأمريكي، دخل حيز الدراسة بالفعل عبر اجتماعات فنية وتخصصية؛ مضيفا أنه سيتم الرد في أقرب فرصة.

وجدد المتحدث باسم الخارجية، التأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة فيما يخض المفاوضات التي تفضي إلى اتفاق مستديم وشامل ويضمن مصالح البلاد، كما أنها اتخذت خطوات مسؤولة في هذا السياق.