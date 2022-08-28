مصدر : كيروش يقترب من تدريب الأهلي خلفا لسواريش

أصبح البرتغالي كارولس كيروش المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطني أقرب المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لمواطنه ريكاردو سواريش .

وقال مصدر للشروق : إن الأهلي أتم اتفاقه مع كيروش ولم يتبق سوى بعض الرتوش البسيطة وأن سيكون المدير الفنى الجديد للفريق خلفا لسواريش الذى تم إبلاغه رسميا أنه سيرحل بعد مباراة الفريق امام سيراميكا كيلوباترا فى الجولة الأخيرة للدوري.

وأضاف المصدر : إن كيروش قادم إلى مصر بالاتفاق مع الأهلي وسيصطحب معه عدد من مساعديه الأجانب الذين سيعاونه فى الجهاز الفنى.

وأكد المصدر أن مفاوضات كيروش مع الأهلي يقودها محمود الخطيب رئيس النادي بنفسه وأنه فى اجتماعات يومية مع لجنة التخطيط لحسم هذا الملف ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الجهاز الفنى الجديد هذا الأسبوع.

وعلمت الشروق أن ثلاثة مدربين كانو فى حسابات الأهلي هم كيروش ووحيد خليلوزيتش ورينيه فايلر وتمت المفاضلة بين كيروش وخليلوزيتش أما اللتفكير في فايلر فكان خيارا ثالثا إلى أن تم الاستقرار على المخضرم كيروش وسيكون عقده مع الأهلي لمدة موسمين وبه عدد كبير من البنود التحفيزية للمدرب أبرزها وجود مكافأت ضخمة فى حالة فوزه بدوري أبطال أفريقيا وكذلك تأهله للمباراة النهائية لكأس العالم للأندية إلى جانب مكافأت البطولات المحلية .

وعاني الأهلي عقب رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني حيث تعاقد مع ريكاردو سواريش ولكنه خسر بطولة الكأس أمام الزمالك واحتل المركز الثالث فى بطولة الدوري الذى سيخوض أخر مبارياتها الثلاثاء المقبل.