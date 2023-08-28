سوريا: تحويل حركة الطيران من مطار حلب إلى مطاري دمشق واللاذقية

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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الإثنين، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي ذهابا وإيابا لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية؛ بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استهدف المطار وأدى لخروجه عن الخدمة.

ودعت الوزارة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، المسافرين لترتيب أمور سفرهم ونقلهم، ومواعيد رحلاتهم مع شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارة المطار لأي استفسار.

وأشارت إلى أن كوادرها الفنية والهندسية والإدارية باشرت بالكشف عن الأضرار التي لحقت بمدرج المطار وإزالة آثار العدوان تمهيدا لإصلاحها بالتعاون مع شركاتنا الوطنية المعنية.

وخرج مطار حلب الدولي بشمال سوريا، عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طائرات حربية إسرائيلية للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، عن مصدر عسكري قوله إنه حوالي الساعة الرابعة والنصف من فجر هذا اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفاً مطار حلب الدولي.

وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

ويعتبر القصف الإسرائيلي هو الرابع والعشرين خلال العام الجاري وهو الثاني في أقل من أسبوع، حيث شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات الثلاثاء الماضي على مواقع جنوب العاصمة دمشق.

وشن الطيران الإسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس عام 2011 طال أغلبها مناطق محيط العاصمة السورية دمشق وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.