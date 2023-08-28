هاجر الشرنوبي عن تكريمها بمهرجان المسرح العربي: الأجمل في حياتي

أعربت الفنانة هاجر الشرنوبي، عن سعادتها كونها ضمن المكرمين في الدورة الرابعة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، والتي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، قائلة عن هذا التكريم بأنه «أجمل تكريم في حياتي».

وأضافت الشرنوبي، في مقطع مصور نقله عنها مهرجان المسرح العربي اليوم، أن سعادتها بهذا التكريم كونه يأتي من المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية الذي درست وتخرجت منه، فهو تكريم من بيتها.

وأشارت إلى أن السعادة تزداد نظراً لاقتران تكريمها بدورة تحمل اسم الفنان الكبير ماجد الكدواني، مختتمة: «إني فخورة بالتكريم و بوجودي بالمهرجان وسط أهالي الإسكندرية».

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي ممثلة مصرية، وواحدة من أبناء مدينة الإسكندرية، فهي التي درست بين جدران المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وانضمت إلى فرقة إسكندرية للفنون الشعبية، بالإضافة إلى تخرجها من كلية الآداب قسم علم نفس وتنتمي إلى عائلة فنية، كما شاركت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية أبرزها «الحصان الأسود، كفر دلهاب، الحلال، كلبش» وغيرها من الأعمال المختلفة.

وقد كشف محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، في وقت سابق عن تفاصيل المهرجان في دورته الرابعة الذي يقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن، وهي الدورة التي تحمل اسم النجم الكبير ماجد الكدواني، وتحوي 16 عرضًا تطرح للجماهير خلال 10 أيام هم مدة المهرجان الذي يختتم في بحفل الختام في اليوم الحادي عشر.

وأوضح أن المهرجان هذا العام يفتح ابوابه لغير المتخصصين من الجامعات للمرة الثانية، حيث تقدم للمشاهدة 77 عرض مسرحيًا، وانطبقت الشروط ولوائح المهرجان على 38 عرض مسرحي منهم وعرضوا على لجنة مشاهدة، واختارت 8 منهم للعرض، بالإضافة إلى اختيار 8 عروض للمتخصصين.