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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحيه بندر دمنهور.

وأسفرت الحملة من غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرامًا للرغيف الواحد، وتحرير 20 محضرًا متنوعًا في مجال المخابز.

وكانت الحملة برئاسة سمير البلكيمي، وبرفقة إسلام زين الدين، وعلي أبوزيد مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلًا ونهارًا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين، والمتلاعبين بالدعم.