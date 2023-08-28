حماس تهاجم عقد اجتماع إسرائيلي ليبي وتؤكد أنه مرفوض ومستنكر

هاجمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الأحد، عقد اجتماع إسرائيلي ليبي، مؤكدة أنه "مرفوض ومستنكر ويشرعن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

وصرح رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية في حماس باسم نعيم في بيان وزع على الصحفيين "صدمنا بما تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية حول لقاء جرى بين وزير الخارجية الإسرائيلي- إيلي كوهين- ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي".

وقال نعيم إن "هذه اللقاءات وأي أنشطة أخرى تشرعن وجود الكيان الإسرائيلي على أرضنا المحتلة مرفوضة ومستنكرة، كما إنها تمثل ضوءً أخضر لهذه العصابة للاستمرار في سياساتها الفاشية وجرائمها الوحشية بحق شعبنا ومقدساته".

وأضاف "نجزم أن هذه اللقاءات لا تمثل بالمطلق إرادة الشعب الليبي العظيم، صاحب التاريخ المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومقدسات الأمة، ونتطلع إلى موقف ليبي شعبي ورسمي بوضع حد لهذه التوجهات "التطبيعية" وأصحابها".

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها يوم الأحد أن وزيرا الخارجية الإسرائيلي والليبية بحثا في اجتماعهما غير المسبوق "العلاقات التاريخية بين البلدين وتراث اليهود الليبيين"، كما ناقشا إمكانية التعاون بين البلدين والمساعدات الإسرائيلية في القضايا الإنسانية والزراعة والمياه وغيرها.

واعتبر كوهين أن "اللقاء التاريخي مع وزيرة الخارجية الليبية، هو خطوة أولى نحو التواصل بين إسرائيل وليبيا"، مؤكدا السعي "مقابل قائمة من الدول في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا إلى توسيع دائرة السلام والتطبيع".