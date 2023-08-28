موسكو تقول إنها صدت هجوما أوكرانيا فوق منطقة بريانسك الحدودية

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قالت وزارة الدفاع الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لهجوم أوكراني بمسيرتين فوق منطقة بريانسك الحدودية في جنوب غربي روسيا.

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تطبيق "تلجرام" إن الدفاعات الجوية دمرت مسيرتين فوق منطقة بريانسك، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم.

وأضافت أنه جرى إحباط محاولة أخرى من جانب كييف "لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية". ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات، وبحسب المعلومات الأولية فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط قتلى أو وقوع أضرار.

وقد أعلنت موسكو عن تعرضها لهجمات مماثلة بمسيرات عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك فوق منطقتي بريانسك وكورسك الحدوديتين.

وتقاوم أوكرانيا الغزو الروسي منذ 18 شهرا بمساعدة غربية. وتستخدم موسكو مسيرات من طراز "شاهد" إيرانية الصنع لقصف جارتها منذ أشهر.

وفي الوقت نفسه، تم مؤقتا مرة أخرى تعليق الرحلات في مطاري فنوكوفو ودوموديدوفو بموسكو، وكذلك في مطار جوكوفسكي العسكري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وتم استئناف رحلات الطيران في تلك المطارات بعد توقف لفترة قصيرة ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الرسمية نقلا عن خدمات الطوارئ .

وتم تأجيل أو إلغاء حوالي 46 رحلة جوية في موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وفقا لبيانات المطار على الإنترنت.