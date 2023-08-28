 زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر دعم الحلفاء إذا انتقلت الحرب إلى الداخل الروسي - بوابة الشروق
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زيلينسكي: أوكرانيا ستخسر دعم الحلفاء إذا انتقلت الحرب إلى الداخل الروسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
د ب أ
نشر في: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 12:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 أغسطس 2023 - 12:31 ص

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة تليفزيونية مطولة اليوم الأحد، إن أوكرانيا ستخاطر بخسارة الدعم المهم من الحلفاء إذا نقلت الحرب إلى داخل الأراضي الروسية.

وقال، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، إن "نزع سلاح روسيا" يمكن أن يتم عبر أدوات سياسية إذا تمكنت القوات الأوكرانية من الوصول إلى شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها موسكو في عام 2014.

وشكك زيلينسكي، الذي تنتهي فترة رئاسته بنهاية عام 2024، في دعوات تطالب بإجراء انتخابات جديدة خلال وقت الحرب.

وفرضت أوكرانيا الأحكام العرفية بعدما شنت روسيا غزوا عليها في فبراير عام 2022، ولا تزال سارية.

وقال زيلينسكي إن من الممكن إجراء تصويت إذا غير البرلمان القانون، وإذا ضخ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 5 مليارات دولار لتمويل عملية التصويت، وإذا كان "المراقبون الدوليون سيكونوا جاهزين للعمل في خنادق على خط الجبهة".

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