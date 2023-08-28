ملك كمبوديا يزور الصين لإجراء فحوص طبية روتينية

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غادر ملك كمبوديا نورودوم سيهاموني مع والدته الملكة السابقة نورودوم مونينيث سيهانوك العاصمة الكمبودية بنوم بنه اليوم الاثنين متوجها إلى العاصمة الصينية، بكين، لإجراء فحوص طبية روتينية.

وقال سيهاموني/70 عاما/ في رسالة ملكية إلى مواطنيه إن زيارته إلى بكين تأتي بغرض الخضوع لفحص طبي، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وتابع "خلال غيابي، سيتولي سامديتش ساي تشهوم، رئيس مجلس الشيوخ، منصب القائم بأعمال رئيس دولة مملكة كمبوديا".

ويقوم العاهل الكمبودي بإجراء فحص طبي لحالته الصحية لدى أطباء صينيين مرتين في السنة. وكان آخر فحص وعلاج طبي أجراه في فبراير الماضي.