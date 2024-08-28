ضبط طن و850 مواد غذائية مجهولة المصدر في حملة بمدينة العاشر من رمضان

شنت إدارة التموين بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، بإشراف المهندس، عبدالكريم عوض، وكيل الوزارة، وبرئاسة مصطفى عبدالقادر، مدير الإدارة حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة؛ وذلك للمرور على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط طن سكرو 300 كيلو مكرونة مجهولة المصدر داخل مخزن مواد غذائية وجرى تحرير محضر رقم 4838 جنح ثاني العاشر، كما تم تحرير محضر رقم 4837 ضد صاحب مخبز سياحي لإستخدامه دقيق بلدي مدعم بمخبز سياحي، وتم التحفظ على 550 كيلو دقيق بلدي.

كما تم المرور على 18 مخبزا بلديا بدائرة الإدارة أسفرت عن تحرير 15 مخالفة تموينية ما بين (نقص وزن - وعدم إعلان أسعار – وغير مطابق للمواصفات)، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.