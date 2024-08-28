الاحتلال يفرض حظر التجول على المنطقة الشرقية في جنين

فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الأربعاء، حظراً للتجول على المنطقة الشرقية من مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة «وفا»، إن قوات الاحتلال فرضت حظر التجول في المنطقة الشرقية من جنين، ومنعت خروج المواطنين من منازلهم.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحام واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت بعضهم وأجرت تحقيقات ميدانية معهم.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ الليلة الماضية، عدوانا واسعا على جنين وطوباس وطولكرم، أسفر حتى اللحظة عن استشهاد 10 فلسطينيين، وإصابة 15 آخرين، وتدمير كبير في البنى التحتية.

وشاركت في العدوان المتواصل على شمال الضفة الغربية، طائرات مروحية ومسيرات، وعدد كبير من الآليات العسكرية المعززة بالجرافات.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا على مدن جنين وطوباس وطولكرم، كما أعاقت عمل فرق الإسعاف بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول إلى المصابين في الأماكن التي استهدفتها.

وباستشهاد المواطنين العشرة في جنين وطوباس، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 661 شهيدا.