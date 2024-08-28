الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين في جنين والأغوار بالضفة المحتلة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن قتله لـ4 فلسطينيين بقصف جوي في منطقة الأغوار.

وقال جيش الاحتلال في بيان:" قتلنا 3 فلسطينيين في جنين بغارة جوية.

وأضاف بيان الاحتلال:" اعتقلنا مطلوبين خلال العملية العسكرية وعثرنا على وسائل قتالية وعسكرية"، على حد زعمه.

وأضاف أن قوة من المستعربين تابعة لحرس الحدود قتلت مسلحين خلال العملية.

ودعت الأمم المتحدة إسرائيل لوقف هجمات قواتها وعنف المستوطنين والنقل القسري للفلسطينيين بالضفة المحتلة، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

واستشهد، 7 فلسطينيين وأصيب آخرين في جنين وطوباس خلال العملية العسكرية الواسعة التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية المحتلة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.



