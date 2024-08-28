دعا الإعلامي تامر أمين، أولياء الأمور إلى عدم الخضوع لأي زيادة تتجاوز النسبة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، بشأن الزيادة السنوية بمصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد، قائلا إن الزيادة التي حددتها الوزارة تمثل «حائط أمان» لأولياء الأمور، وليس للمدارس.

وأشار خلال برنامجه « آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، إلى أن موجة ارتفاع الأسعار لم تعد تقتصر على المدارس؛ بل طالت جميع السلع والخدمات، قائلا: «مش المدارس بس اللي بتزود المصاريف.. كل واحد بيبيع حاجة كل 3 أيام يزود سعرها».

وانتقد أولياء الأمور الذين يفضلون الاستسلام لزيادات مبالغ بها؛ خوفا من استهداف أبنائهم، قائلا: «اللي يفرط في حقه ويسكت عن الظلم يستاهل اللي يِحصله، لكن بعدها مترجعش تشتكي وتقول المصروفات كثيرة، ومش عارف أعيش لأن أنت السبب».

وأشار إلى أن المدارس الخاصة تحقق أرباحًا كبيرة، مطالبًا إدارات المدارس وأصحابها بالرفق بأولياء الأمور وعدم استغلالهم، قائلا:«المدارس الخاصة بتكسب كويس أوي ربنا يزيدهم ويبارك لهم -أنا لا أحسد إطلاقا- لكن من خلال معرفتي ببعض أصحاب المدارس واقتصاداتها؛ فأنا عارف أنها بتكسب كويس أوي، ومن المشاريع المربحة جدًا».

ووجه أمين، رسالة إلى إدارات المدارس الخاصة: «أقول لإدارات المدارس الخاصة وأصحابها: رفقًا بالناس وأولياء الأمور، بالراحة! بلاش تمسكوهم من الإيد اللي بتوجعهم، كل أولياء الأمور علشان مصلحة أولادهم مستعد يستغني عن اللقمة علشان ابنه يتعلم، لكن أنتم يا مدارس متستغلوش الأمر وتتمادوا على الأخر، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا أولياء الأمور علشان ربنا يرحمكم، بلاش استغلال وطمع».