صلاح يترقب 6 مواجهات مع طرابزون سبور في دوري المؤتمر الأوروبي

أسفرت قرعة مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي عن مواجهات قوية لفريق طرابزون سبور التركي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، خلال مشواره القاري في الموسم الحالي.

وأقيمت مراسم القرعة اليوم، وأسفرت عن وقوع طرابزون سبور في مواجهات أمام فرايبورج الألماني، وهارتس الإسكتلندي، وسيسكا صوفيا البلغاري، ويابلونتيس التشيكي، وكوبيون بالوسيورا الفنلندي، والنجم الأحمر الصربي.

وسيخوض الفريق التركي ثلاث مباريات على ملعبه، أمام فرايبورج وهارتس ويابلونتيس، بينما يلعب المواجهات الثلاث الأخرى خارج أرضه أمام سيسكا صوفيا وكوبيون بالوسيورا والنجم الأحمر.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي يوم 15 أكتوبر المقبل، على أن تُختتم مباريات هذا الدور في 17 ديسمبر 2026.

ويتطلع محمد صلاح إلى قيادة طرابزون سبور لتحقيق نتائج إيجابية في مشاركته القارية، ومواصلة ظهوره اللافت مع الفريق التركي منذ انضمامه إليه.