 البرلمان العراقي يعلن عودة 141 عائلة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم - بوابة الشروق
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البرلمان العراقي يعلن عودة 141 عائلة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطقهم

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي
أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:11 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 5:11 م

أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم السبت، عودة 141 عائلة نازحة من مخيم "عامرية الفلوجة" للنازحين بمحافظة الأنبار إلى مناطقهم.

وذكر المكتب - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أنه ضمن الجهود الحثيثة الرامية لعودة النازحين إلى ديارهم.. غادرت مجموعة من العوائل مخيم "عامرية الفلوجة" للنازحين عائدين إلى ديارهم.

من جانبه، قال مستشار رئيس مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم رئيس البرلمان شاكر حامد إن "حصاد الجهود المبذولة لتسريع عودة النازحين من قبل رئيس مجلس النواب قد أثمرت عن عودة الدفعة الأولى من مخيم عامرية الفلوجة إلى ديارهم في مدينة القائم" بمحافظة الأنبار غربي العراق.


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