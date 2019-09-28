الجزائر: انتشال جثة مهاجر غير شرعي وإنقاذ 25 آخرين

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أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم السبت، أن خفر السواحل تدخل خلال عملية بحث وانقاذ لمهاجرين غير شرعيين، لإجلاء خمسة اشخاص وانتشال جثة بالساحل الغربي للبلاد.

وقالت الوزارة على موقعها اليوم إن عملية الانقاذ جرت على بعد 37 ميلا بحريا شمال شاطي تنس بولاية الشلف.

ولفتت إلى إحباط خفر السواحل وجهاز الدرك الوطني ، الذي يتبع وزارة الدفاع، محاولات هجرة غير شرعية لـ116 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، بشواطئ ولايات وهران ومستغانم والشلف.

وكشفت مصادر اعلامية عن أن وفاة طفل (10 سنوات) فيما نجا 20 شخصا تم انقاذهم من قبل خفر السواحل بولاية وهران، اثر انقلاب قاربهم بعرض البحر.

وأوضحت المصادر أن خمسة أطفال تتراوح أعمارهم من سنتين إلى 11 عاما إلى جانب أربع نساء و11 رجلا، جرى انقاذهم بعدما كانوا يتطلعون لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.