الأهلي يتقدم علي كانو سبورت بهدف أليو ديانج

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انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بتقدم الأهلي بهدف نظيف احرزه المالي اليو ديانج في الدقيقة الثامنة من اللقاء الذي يقام بين الفريقين مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

شهدت بداية المباراة ضغطا هجوميا مكثفا من لاعبي الأهلي بحثا عن احراز الهدف الأول وأرسل عمرو السولية كرة طولية في الدقيقة 5 باتجاه النيجيري جونيور أجايي ولكنها تنتهي دون خطورة على مرمى كانو سبورت.

و ينشط لاعبو الأهلي بحثا عن هدف المبادرة ويحصل الفريق علي أول ضربة ركنية في الدقيقة 8 يتصدى لها حسين الشحات ويقوم بإرسال الكرة أرضية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى احمد الشيخ الذي يسددها ضعيفة وسط ارتباك من دفاع كانو سبورت لتصل الكرة سهلة إلى المالي أليو ديانج لاعب وسط الأهلي الذي سدد على يمين حارس الفريق الغيني محرزا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 8 من أحداث الشوط الأول.

ويواصل لاعبو الأهلي ضغطهم على دفاع كانو سبورت بحثا عن هدف التعزيز وسط محاولات من جانب لاعبي كانو سبورت لنقل الكرة واستعادة الثقة بعد استقبال شباكهم الهدف الأول .

و يهدر الفريق الغيني فرصة للتسجيل في الدقيقة 20 بعد أن وصلت الكرة إلى بينجامين ندونج لاعب كانو سبورت داخل منطقة الجزاء ليسددها وينجح محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي في الإمساك بها.

ويظهر محمود وحيد في انطلاقة من الجبهة اليسري ويتناقل الكرة مع النيجيري جونيور أجايي لكن مدافع كانو سبورت يتدخل بقوة ويفسد الهجمة.

وفي الدقيقة 25 يمرر أليو ديانج كرة رائعة إلي حسين الشحات الذي ينفرد بالمرمي ويراوغ حارس الفريق الغيني ولكن تنتهي الكرة دون خطورة بعد أن عاد حارس كانو سبورت ونجح في إخراج الكرة خارج الملعب.

وينشط لاعبو كانو سبورت في الدقيقة 29 حيث ينطلق أحد لاعبي خط الوسط ويرسل كرة طويلة ينجح محمد الشناوي حارس مرمي الفريق في الخروج سريعا من مرماه لالتقاطها بسهولة.

و ينشط لاعبو الأهلي من جديد في محاولة لإحراز الهدف الثاني من خلال انطلاقات حسين الشحات ووليد سليمان ومع تحركات النيجيري جونيور أجايي.

ويرسل وليد سليمان كرة عرضية من ضربة حرة مباشرة من الجبهة اليمنى في الدقيقة 39 تنتهي دون خطورة.

وتمر الدقائق الأخيرة دون خطورة حقيقية علي مرمي الفريقين لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.