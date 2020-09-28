أحمد أبو الغيط: وضع الدول العربية كان أفضل قبل حدوث ما يسمى بالربيع العربي

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن جامعة الدول العربية أقدم من الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنها أنشأت في مارس 1945، في حين أنشأت الأمم المتحدة في أكتوبر 1945.

وأضاف «أبو الغيط» خلال حواره لبرنامج «مع جيزال»، المذاع عبر فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأحد، أن الوضع العربي مزري للغاية، قائلًا إن وضع الدول العربية كان أفضل قبل حدوث ما يسمى بالربيع العربي، بحسب تعبيره.

وذكر أن عددا من الدول العربية في حالة سقوط أو فشل، متابعًا: «ما يسمى بالربيع العربي أطلق وضعا جديدا في المنطقة، وتنمر للأطراف الإقليمية، وضعف شديد وسقوط لبعض الدول العربية، فضلا عن أوضاع عربية داخلية أدت إلى إطلاق الإسلام السياسي بشكل غير مسبوق»، مشيرًا إلى أن كل ما سبق أدى إلى هذا الوضع الذي وصفه بالمأساوي.

وتابع أن «إيران وتركيا تتدخلان في شؤون الكثير من الدول العربية، وإثيوبيا تفرض سطوة على مياه النيل، والقضية الفلسطينية حدث ولا حرج»، قائلا إن هذا كله وضع ضاغط على الجامعة العربية والإقليم.

واستنكر مطالبات البعض بإنهاء عمل الجامعة العربية، قائلا: «انهوا الجامعة العربية، ونسلم المنطقة لتركيا وإيران، ويقيموا هما الإقليم الشرق أوسطي، ويدخلوا إسرائيل ويهيمنوا على المنطقة».

واستطرد الأمين العام لجامعة الدول العربية: «نحن العرب يحب أن نستفيق لأن هناك تهديد ضاغط على الهوية العربية لهذا الإقليم».