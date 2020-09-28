السعودية تعلن انعقاد قمة مجموعة العشرين في موعدها

أعلنت السعودية، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستنعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الإثنين، بأن القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع جائحة كورونا وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل.

وأشارت إلى أنها ستسعى أيضًا إلى تعزيز الجهود الدولية من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع من خلال تمكين الأفراد وحماية كوكب الأرض وتسخير الابتكارات لتشكيل آفاق جديدة.