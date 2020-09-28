عمرو عبد السلام يستمر مع جهاز باتشيكو

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استمرار عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الأبيض، بالجهاز الفني الجديد للبرتغالي باتشيكو.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "باتشيكو وافق على استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس المرمى وهذا موقف يحترم له، نحن لا نحب الغدر، والمدرب لم يفعل أي شىء".

وتابع: "الذي صعب مباراة الجونة، أنهم أضاعوا علينا الدوري الموسم الماضي، والهدف الثاني لهم تسلل واضح".

وأضاف: "نشعر بحالة (غل) من لاعبي الجونة، حتى أكرم توفيق تدخلاته كانت قوية مع لاعبي الزمالك، رغم أن شقيقه أحمد توفيق كان لاعب في الأبيض".