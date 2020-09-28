 عمرو عبد السلام يستمر مع جهاز باتشيكو - بوابة الشروق
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عمرو عبد السلام يستمر مع جهاز باتشيكو

إبراهيم سعيد
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 2:09 ص | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 2:44 ص

أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، استمرار عمرو عبدالسلام، مدرب حراس الأبيض، بالجهاز الفني الجديد للبرتغالي باتشيكو.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة ناديه: "باتشيكو وافق على استمرار عمرو عبد السلام كمدرب لحراس المرمى وهذا موقف يحترم له، نحن لا نحب الغدر، والمدرب لم يفعل أي شىء".

وتابع: "الذي صعب مباراة الجونة، أنهم أضاعوا علينا الدوري الموسم الماضي، والهدف الثاني لهم تسلل واضح".

وأضاف: "نشعر بحالة (غل) من لاعبي الجونة، حتى أكرم توفيق تدخلاته كانت قوية مع لاعبي الزمالك، رغم أن شقيقه أحمد توفيق كان لاعب في الأبيض".


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