نائب رئيس جامعة طنطا يؤكد تطبيق التعليم «الهجين» فى الدراسات العليا

أكد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أنه جارى اتخاذ حزمة من الإجراءات لتطبيق منظومة التعليم الهجين بالدراسات العليا بجامعة طنطا تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، وتوجيهات الدكتور عماد عتمان، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا.

وأوضح أنه سيتم رفع المحتوى الدراسي لجميع المقررات على المنصة الرسمية للجامعة، وضرورة مراعاة ألا تقل نسبة المحاضرات عن بعد "أونلاين" عن 70٪ وذلك عند إعداد الجداول الدراسية بحيث لا يزيد حضور الطالب إلى الكلية عن يومين أسبوعياً إلا في حالة الضرورة لاستكمال الدروس العملية إن وجدت على أن تقوم الأقسام العلمية والكلية بتجهيز مكان مناسب به عدد من أجهزة الحاسب الآلي متصلة بالإنترنت ومجهزة بوسائل الاتصال لمساعدة أعضاء هيئة التدريس على إعطاء محاضراتهم "أونلاين".

وأشار نائب رئيس الجامعة، إلى ضرورة تجهيز بنوك أسئلة لجميع المقررات بما يضمن إجراء اختبارات أونلاين تعتمد في معظمها على الاختيار من متعدد "MCQ"، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الإحترازية حفاظاً على جميع منتسبي الجامعة.