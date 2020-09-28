 فيديو.. أحمد موسى: صور عبد الناصر موجودة حتى الآن في منازل مصرية وعربية وأفريقية - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد موسى: صور عبد الناصر موجودة حتى الآن في منازل مصرية وعربية وأفريقية

<br/>الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى
عمرو محمد
نشر في: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:08 م | آخر تحديث: الإثنين 28 سبتمبر 2020 - 9:09 م

تحدث الإعلامي أحمد موسى عن الرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيله.

وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الرئيس عبد الناصر في قلب الملايين، ويظل اسمه في قلوبنا جميعا»، مؤكدا أن الرئيس عبد الناصر قاد حركات التحرر.

وأردف «صور الرئيس عبد الناصر إلى الآن موجودة في منازل مصرية وعربية وأفريقية»، متابعا «العدو الرئيسي للرئيس عبد الناصر كان جماعة الإخوان الإرهابية، كل رئيس له أعداء».

وأكمل «جنازة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كانت الأكبر في التاريخ، وزعماء العالم أجمع شاركوا فيها».

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