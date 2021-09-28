أعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، "استشهاد" ضابطين وثلاثة ضباط صف وإصابة ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية إرهابية تتبع تنظيم "داعش" في أحد الأحياء جنوبي الخرطوم.

وذكر جهاز المخابرات العامة السوداني -في بيان صحفي مساء اليوم الثلاثاء- أنه في إطار الجهود المبذولة من قبل جهاز المخابرات العامة نحو تأمين واستقرار البلاد وبتنسيق تام مع الأجهزة الامنية لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة، وبناء على توفر معلومات عن خلية تتبع تنظيم "داعش" الارهابي، تم صباح اليوم تنفيذ عملية أمنيه للقبض على هذه المجموعة في أحياء منطقة "جبرة".

وأوضح البيان أن قوة من جهاز المخابرات العامة مختصة بتنفيذ المداهمة تحركت لكافة المواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، وأسفرت العملية عن القبض على 11 إرهابيا يحملون جنسيات مختلفة، لافتا إلى أن المجموعة الارهابية في "جبرة مربع 14" قامت أثناء العملية بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة.

وأضاف: "احتسب جهاز المخابرات العامة خمسة شهداء منهم ضباطان وثلاثة ضباط صف وأصيب ضابط بجروح، ومن ثم لاذت المجموعة المكونة من أربعة إرهابيين أجانب بالفرار، وجاري مطاردتهم للقبض عليهم".

وأكدت رئاسة جهاز المخابرات العامة، استكمال المسيرة لحفظ وصون الأمن القومي السوداني والتصدي لكل الأنشطة التي من شأنها أن تزعزع أمن وسلامة واستقرار السودان.

في غضون ذلك، نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، ومجلس الوزراء، للشعب السوداني كافة "الشهداء الخمسة" من منسوبي جهاز المخابرات العامة، متمنيا عاجل الشفاء للمصابين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن "محاولات الغدر والنيل من أجهزة حفظ الأمن والاستقرار، وهي تحمي مُقدرات الشعب السوداني على كامل التراب الوطني، لن تُثنيها عن أداء واجبها المقدس في حماية البلاد من جميع المهددات الخارجية".

وتعهد بأن يقدم مجلس الوزراء لهذه القوات كل ما تحتاجه لأداء دورها على الوجه الاحترافي الأمثل.