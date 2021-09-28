وزير التعليم عن منهج الصف الرابع الابتدائي: المناهج لا تُناقش على السوشيال ميديا

علّق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المُثال بشأن منهج الصف الرابع الابتدائي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أنّ مناهج الصف الرابع لم تصدر بعد، وأنّ الكتب لا تزال في المطبعة.

وأضاف أن الجدل المثار قائم على كتب خارجية تم تداولها، لافتًا إلى أنّ ملف المناهج لا تُناقش على السوشيال ميديا ومن قِبل غير المختصصي ن

وتابع: "نحن لا ننتظر آراء غير المتخصصين.. المناهج تضعها المؤسسة التعليمية، ونستشير الكثير من الخبراء.. هذا الحوار لن نخوضه أبدًا".

وأشار إلى أنّ الوزارة سنعقد مؤتمرًا صحفيًّا لشرح فلسفة النظام الجديد وهي ليست وليدة اليوم.

وكانت وزارة التعليم قد طبعت دليلاً خاصًا بالمعلم لتوضيح طريقة تدريس كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي، ليكون مرشدًا له في كيفية تدريس هذا الكتاب، وتوضيح الهدف من كل نشاط وكيفية تنمية المهارات التي يعالجها، وكذلك كيفية تقويمها.

ويوضح دليل المعلم الوسائل المعينة في شرح الدروس، والاستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها مع التلاميذ، وكيف يراعي الفروق الفردية لدى التلاميذ، فيضع برامج علاجية للضعاف، ويوفر أنشطة وبرامج إثرائية للفائقين.

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