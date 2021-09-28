اليابان توافق على استخدام عقار من أسترازينيكا لعلاج الذئبة الحمامية المجموعية

حصلت شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية للأدوية، على موافقة في اليابان على استخدام عقار "سافنيلو" الذي يحتوي على مادة أنيفرولوماب، لعلاج المرضى البالغين المصابين بالذئبة الحُمامية المجموعية (الجهازية)، وفقا لبيان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، أنه وفقا للبيان، اعتمدت الموافقة على بيانات خاصة بالفعالية والسلامة الناتجة عن برنامج التطوير الإكلينيكي الخاص بعقار سافنيلو، بما في ذلك تجارب المرحلة الثالثة (توليب) والمرحلة الثانية (ميوز).

ويمثل القرار أول موافقة تنظيمية من وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية على مضاد مستقبلات الإنترفيرون من النوع الأول في اليابان.

يشار إلى أن الذئبة الحُمامية المجموعية أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في الجسم.