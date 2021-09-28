أبو جريشة يتحدث عن معسكر الإسماعيلي والصفقات الجديدة

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أكد محمد صلاح أبوجريشة مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أن معسكر الإسكندرية سيكون مفيدًا للفريق ويستهدف في المقام الأول رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وقال محمد صلاح أبوجريشة في تصريحات صحفية: «التدريبات ستكون على فترتين صباحية ومسائية بواقع مران في السابعة صباحا وآخر في الرابعة والنصف عصرًا، ويتخلل المعسكر سلسلة من المباريات الوديات متدرجة المستوى للوصول لأعلى معدلات للاعبين قبل انطلاق الدورى العام الجديد».

وأضاف: «المدير الفنى طلعت يوسف عقد اجتماعا مع اللاعبين من أجل تحفيزهم وحثهم على تقديم أقصى ما لديهم في الملعب».

وأوضح: «هناك قرار من الجهاز الفنى بأن التعاقدات ستكون على مستوى أفضل من العناصر الموجودة حاليا وجارٍ اختيارها بعناية فائقة»، مضيفًا: «الصفقات الجديدة ستكون وفقا لاحتياجات الفريق وليست بالكم».

وأشار: «كل ما قيل على لسانى بشأن بدلات إقامة اللاعبين غير صحيح، الموضوع تنظيمى ليس أكثر».