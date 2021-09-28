وزير التعليم الفرنسي: تطبيق بروتوكول صحي جديد الأسبوع المقبل بالمدارس في 12 إقليميا

أعلن وزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي "جان ميشيل بلانكير" أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحي جديد في المدارس الابتدائية في 12 إقليما بفرنسا، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل؛ لمواجهة تفسي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال "بلانكير"، في حوار خاص لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن هذا البروتوكول يتضمن إجراء فحص كورونا لكافة الطلبة في كل مرة تظهر فيها حالة إيجابية بكورونا المستجد بالفصل ولن يطبق الحجر الصحي بالمنزل سوى على الطلبة التي تثبت إصابتهم بالفيروس فقط، موضحا في حال رفض الوالدين إجراء اختبار على طفله، فسيتم اعتبار الطالب إيجابيا.

وأكد الوزير الفرنسي، أنه سيتم إجراء هذه التجربة في أقاليم مختلفة من أجل التمكن من المقارنة، موضحا أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل، لن يرتدي المواطنون الكمامات في بعض الأقاليم لذا سيكون من المثير للاهتمام أيضا القيام بمقارنة بين الأقاليم.

وأفاد "بلانكير" بأن الدولة تشهد منحنى هبوطيا في معدل الإصابات بكوفيد-19 ولكن الحكومة لا تزال حذرة ويقظة للغاية حيث تم إغلاق اقل من 2000 فصل دراسي بعد ظهور حالات إصابة إيجابية.

وكان الوزير التربية والتعليم الوطني الفرنسي "جان ميشيل بلانكير" قد أعلن في 13 سبتمبر الجاري إغلاق أكثر من 3 آلاف فصل دراسي في فرنسا بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من إجمالي 540 ألف فصل دراسي في البلاد بنسبة 0.5%.

يذكر أنه في مطلع شهر سبتمبر الجاري، عاد ما يقرب 12.3 مليون تلميذ يضعون الكمامات و866.500 معلم إلى صفوفهم الدراسية في فرنسا، حيث ستساهم المدارس المتوسطة والثانوية في حملة التلقيح ضد تهديد المتحورة دلتا.

وسجلت فرنسا أول أمس الأحد، 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث بلغت الإصابات المؤكدة 7 ملايين و80 ألفا و675 إصابة، والوفيات إلى 117 ألفا و157 حالة.