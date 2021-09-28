السناوي يدعو للتفاوض مع إيران: علينا أن نكون لاعبًا فاعلًا في الإقليم

أيّد الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، فكرة التفاوض مع إيران لحل الخلافات العالقة في المنطقة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الاثنين، إن هناك ترتيبات إقليمية في المنطقة، تستدعي أن يجب أن تكون مصر لاعبًا فاعلًا فيها.

وأضاف أن مصر عليها أن تدخل في التسويات المحتملة، وهو أمر يمثّل أهمية واضحة في عدم السماح لإسرائيل بأن تتمدد في المنطقة.

وتابع: "مصر لها جغرافيا سياسية أما أن تنكفئ على الداخل ويتراجع دورها أو تنفتح على المنطقة ويكون لها دور فاعل في المنطقة".

وأشار السناوي، إلى أن هناك حاجة للانفتاح مع العراق، وأيضًا ضرورة العمل على أن تعود سوريا لوضعها الطبيعي لارتباطها بالأمن القومي لمصر.

ولفت إلى أن مصر يمكنها كذلك لعب دور فاعل من أجل حل الأزمة اليمنية، بما يخفف من وطأة التوتر بين السعودية وإيران.