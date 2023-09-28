صدام بين مانشستر يونايتد ونيوكاسل بالدور الرابع من كأس رابطة المحترفين

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أقٌيمت قرعة منافسات الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والتي شهدت مواجهة من العيار الثقيل لمانشستر يونايتد وأرسنال.

وشهدت منافسات الدور الثالث من الكأس خروج مانشستر سيتي على يد نيوكاسل يونايتد بعد الخسارة بهدف دون رد، فيما يواصل المان يونايتد حملة الدفاع عن لقبه ونجح في التغلب على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.

ونجح ليفربول في قلب تأخره بهدف أمام ليستر سيتي إلى فوز بثلاثة أهداف، كما واصل تشيلسي مشواره في كأس الرابطة عقب تغلبه على برايتون بهدف دون مقابل، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الأرسنال على برينتفورد.

وجاء قرعة منافسات الدور الرابع من كأس رابطة المحترفين على النحو الآتي:

مانشستر يونايتد × نيوكاسل يونايتد

بورنموث × ليفربول

تشيلسي × بلاكبيرن روفرز

وست هام يونايتد × أرسنال

إيفرتون × بيرنلي

مانسفيلد تاون × بروت فايل

إبسويتش تاون × فولهام

إكستر سيتي × ميدلسبره

وتم تحديد موعد انطلاق مباريات الدور الرابع من البطولة حيث ستُقام بشكل أسبوعي ابتداء من 30 أكتوبر المقبل.