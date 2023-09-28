النصر يفوز على حتا بثلاثية في الدوري الإماراتي

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تغلب فريق النصر على مضيفه حتا 3 / صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإماراتي.

وتقدم النصر عن طريق مانولو جابياديني في الدقيقة 41، قبل أن يضيف عادل تعرابت الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جابياديني الهدف الثاني له والثالث للنصر.

وأكمل حتا المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه حمدان عبد الرحمن مع نهاية الشوط الأول.

وحقق النصر فوزه الأول هذا الموسم ليحتل المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل حتا الترتيب بدون رصيد من النقاط.