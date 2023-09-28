 مسلح يطلق النار ويصيب 3 أشخاص في مستشفى ومنزل بهولندا - بوابة الشروق
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مسلح يطلق النار ويصيب 3 أشخاص في مستشفى ومنزل بهولندا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الخميس 28 سبتمبر 2023 - 7:31 م

أطلق مسلح يرتدي ملابس القتال النار على ثلاثة أشخاص وأصابهم بجروح في مستشفى تعليمي، ومنزل قريب، بمدينة روتردام الهولندية، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الخميس.

وتلاحق الشرطة منفذ الهجوم.

وتم الإبلاغ عن إطلاق نار لأول مرة في شقة بغرب المدينة، حيث أصيب شخصان.

وبعد وقت قصير، تم إطلاق نار في قاعة محاضرات بمركز "إيرازموس" الطبي الجامعي، على مسافة حوالي 1.5 كيلومتر من الموقع الأول.

واندلع حريق في المستشفى أيضا، وفي أنحاء من المجمع الذي جرى إخلاؤه.

وتقوم وحدات مسلحة بالبحث عن منفذ الهجوم في المستشفى، حسبما ذكرت الشرطة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي.

ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات بشأن حالة المصابين.

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