قيادي بحماس: نتنياهو يعيش حالة جنون ويكتب نهاية إسرائيل بيديه

ندد القيادي بحركة حماس في لبنان أيمن شناعة، بخطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، مؤكدا أنه يعيش حالة من الجنون.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الجزيرة مباشر»، ليل الجمعة، إن نتنياهو تجاوز كل الخطوط الحمراء باستهداف الضاحية الجنوبية في بيروت، والذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء.

وأكد أن جبهتي جنوب لبنان وشمال فلسطين ستتحولان من جبهتي إسناد إلى حالة مواجهة حقيقية، بعد أن نسف نتنياهو كل الخطوط خلال الأشهر السابقة.

ووصف تصريحات نتنياهو حول تهويد الضفة الغربية والقدس، وحديثه عن مستقبل غزة وحدود لبنان بأنها تحد سافر للمنظومة الإقليمية.

وتابع: «نتنياهو يكتب نهاية إسرائيل بيديه، وإن طال الوقت»، مقدما التعازي للشعب اللبناني وحزب الله في ضحاياه.

وأشاد بدور حزب الله كسند حقيقي للمقاومة الفلسطينية، مؤكدا أن المعادلة مع الاحتلال ستتغير في المنطقة ككل، سواء في فلسطين أو لبنان".

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكثر من 30 غارة على ضاحية بيروت الجنوبية منذ مساء الجمعة.

وفيما وصف هذا الهجوم بأنه غير مسبوق منذ حرب 2006، فهذا التصعيد يأتي بعد أنباء عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية.