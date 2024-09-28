الجيش الإسرائيلي يعلن فرض حصار عسكري على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت فرض حصار عسكري على لبنان بهدف منع "حزب الله" من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران.

وقال جيش الاحتلال في بيان: "من أجل منع حزب الله من إعادة التسلح عبر سوريا وإيران، فرض الجيش الإسرائيلي حصارا عسكريا على لبنان"، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأضاف: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تعرضت الجرافات اللبنانية التي كانت تحاول إعادة تأهيل المعابر الحدودية البرية الستة بين لبنان وسوريا، والتي قصفها سلاح الجو الإسرائيلي في منتصف الأسبوع، لهجوم من الجو".

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ الجيش الإسرائيلي لبنان رسميا أنه "لن يسمح للطائرات القادمة من سوريا أو إيران بالهبوط في بيروت، كما حدث صباح اليوم".

وأشار البيان إلى أن التحرك المدني سيكون ممكنا، مؤكدا أنه قد يتم أيضا إيقاف السفن الإيرانية قبالة سواحل لبنان.