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أفادت مصادر فلسطينية، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات قوية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

فيما شن الاحتلال الإسرائيلي موجة اقتحامات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، بحسب موقع "الجزيرة. نت" الإخباري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابا من ضاحية ذنابة شرق مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد أمجد يحيى بعد مداهمة منزله في الضاحية وتفتيشه وتخريب محتوياته.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم بعدة آليات عسكرية ترافقها جرافة (D9) من جهة حاجز حوارة, وتمركزت في منطقة السوق.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مخيم عقبة جبر في اريحا، ونكلوا بشبان قرب بلدة العوجا شمالا.

وأشارت مصادر محلية إلى اقتحام قوات الاحتلال، المخيم بعدة آليات جاب أحياء وشوارع المخيم، وتمركزت في حي السلمي، وداهموا منزل المواطن باجس السلمي وعاثوا فيه خرابا وفسادا.

وعلى الصعيد ذاته، نكل جنود الاحتلال بمجموعة من الشبان قرب بلدة العوجا، واعتدزا عليهم بالضرب، ورشوا غازا ساما على وجوههم، حيث نقل بعضهم إلى مستشفى أريحا الحكومي.