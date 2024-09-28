يقيم المركز القومي للسينما، عرضا لفيلم "الطير المسافر.. بليغ عاشق النغم"، فكرة وسيناريو فايزة هنداوي، ضمن فعاليات معرض نقابة الصحفيين للكتاب، في تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، بقاعة محمد حسنين هيكل بنقابة الصحفيين.

ويأتي هذا العرض في إطار التعاون بين نقابة الصحفيين والمركز القومي للسينما على هامش الندوات والعروض الثقافية التي ينظمها معرض كتاب نقابة الصحفيين.

وعقب عرض الفيلم، تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية ماجدة موريس؛ لمناقشة الفيلم مع الجمهور، ويشرف علي فعاليات العرض الناقد السينمائي احمد النبوي.

وفيلم الطير المسافر "بليغ عاشق النغم"، من إخراج حسين بكر، وفكرة و سيناريو فايزة هنداوى، ومونتاج كل من المونتيرة منار حسني وغادة سراج، ونسمة مصطفى، أما تصميم المناظر، فقد صممه شادي العناني.

ويتناول الفيلم، مشوار ومسيرة بليغ حمدي الفنية، التي تركت بصمة وتاريخا فنيا غير من ملامح الأغنية المصرية.

وشارك به كل من الفنان على الحجار والفنانة عفاف راضي، وهم من أهم المواهب الفنية التي نجح الموسيقار الراحل في اكتشافها ومنحها الفرصة للظهور لأول مرة.